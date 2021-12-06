İznik sise teslim

Bursa’nın İznik ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde çöken sis dalgasıyla birlikte İznik-Orhangazi yolundaki araçların görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Ayrıca İznik gölünü de sis tabakası kapladı. İlçede sabah başlayan sis hâlen devam ediyor.