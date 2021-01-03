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İznik sahilinin tadını onlar çıkardı
Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı en çok sokak canlılarına yaradı. Bursa’da yüzünü gösteren bahardan kalma havada kısıtlama nedeniyle boş kalan İznik sahilinde sokak köpekleri göle girip yüzdü. Oyun oynayıp yüzen köpekler renkli görüntülere sahne oldu.
Çevre 03.01.2021, 11:09
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Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı en çok sokak canlılarına yaradı. Bursa’da yüzünü gösteren bahardan kalma havada kısıtlama nedeniyle boş kalan İznik sahilinde sokak köpekleri göle girip yüzdü. Oyun oynayıp yüzen köpekler renkli görüntülere sahne oldu.Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı en çok sokak canlılarına yaradı. Kısıtlama nedeniyle insanlar evlerinde kalırken, Bursa’da yazdan kalma güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Bomboş İznik Gölü sahilinde oyunlar oynayan sokak köpekleri, göle girip yüzdü. O anlar renkli görüntüler oluşturdu
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