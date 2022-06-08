İzmit Körfezi’nin dibinden çıkanlar ’Yok artık’ dedirtti

"Marmara Denizi Günü" dolayısıyla İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmasında, denizin altından çıkarılan malzemeler şaşkına çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü çerçevesinde deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe, çevre gönüllüsü vatandaşlar da katıldı. Temizlik çalışmasına katılan vatandaşlara, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Etkinliğe, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği de destek verdi. Vatandaşlar kıyıda temizlik yaparken, dalgıçlar ise denize daldı. Deniz altından çıkan malzemeler görenleri şaşkına çevirdi. Deniz dibinden; ayakkabı, telefon, dron, cam şişeler, araba tekerlekleri, yangın tüpü ve çok sayıda çöp çıktı.

"Marmara’ya hep birlikte sahip çıkmalıyız"

Çevreyi temiz tutmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün farkındalık çalışması yapmak istedik. Marmara Denizi ile ilgili gelecekteki riskleri doğru yönetmek, Marmara Denizini korumak temel hedefimizdir. Müsilaj konusunda başarılı bir çalışma yürüttük. 22 maddelik eylem planı sıkı sıkıya takip ediliyor. Marmara’ya hep birlikte sahip çıkmalıyız. Tek başına birinin koruması bir anlam ifade etmiyor" dedi.

"Aslında kendimizi kirlettiğimizin farkına varmalıyız"

Etkinliğe katılan Nermin Tok, "Doğayla uyum içinde yaşarsak bazı şeylerin üstesinden gelebiliriz. Çevre hepimizin, çevremizi temiz tutmalı ve bilinçlenmeliyiz. Denizi ve toprağı kirleterek aslında kendimizi kirlettiğimizin farkına varmalıyız" diye konuştu.

"Bir izci çok iyi izler ama arkasında asla iz bırakmaz"

Çevreyi temizlemeye gelen izci grubu, "Etkinliği duyar duymaz koşarak geldik. Biz izciler olarak en önemli vazifemiz çevreyi ve doğayı temiz tutmak. Bir izci çok iyi izler ama arkasında asla iz bırakmaz. Konakladığımız yerde asla çöp bırakmayız. Bu deniz hepimizin ve temiz bırakmakla sorumluyuz" şeklinde konuştu.