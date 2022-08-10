banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası kesildi

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL para cezası uygulandı.

Çevre 10.08.2022, 16:16
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye para cezası kesildi

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında, Vanuatu bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi. Ekipler tarafından denizde temizleme çalışmaları başladı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu