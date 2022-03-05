İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin TL ceza

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki limanda İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 624 bin 713 TL ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler; Başiskele ilçesindeki limanda ‘Seaspirit’ isimli Vanuatu bandıralı kuru yük gemisinin, yakıt alımı sırasında hava firarından püsküren bir miktar diesel oil’in güverteye ve denize akması sebebiyle denizi kirlettiğini tespit etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye ulaşarak liman yetkilileriyle birlikte yakıtın denize daha fazla akmasını önleyecek tedbirleri aldı. Büyükşehir ekipleri tarafından gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 1 milyon 624 bin 713 TL ceza uygulandı.