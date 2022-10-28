İzmit Körfezi’nden 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamur çıkarılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi’ndeki dip çamurun temizlenmesi hedefiyle ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesi gerçekleştirdi. Elektronik ihale yoluyla belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda Albayrak İnşaat 339 milyon TL, Atlas İnşaat 714 milyon 950 bin TL, Yütek İnşaat 790 milyon TL ve Unitek İnşaat 808 milyon TL’lik teklif sundu. Ancak Unitek ve Yütek firmaları geçici teminat belgesi sunmadığı için ihale dışı kaldı. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından kazanan firma belli olacak.

2 milyar TL’lik proje 650 günde bitecek

İzmit Körfezi’nin dibine biriken çamur iki gemi ile borularla çıkarılacak ve İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. 650 gün de tamamlanması planlanan proje iki aşmadan oluşacak. Yaklaşık maliyeti 2 milyar TL olan projenin ilk etabında Doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.