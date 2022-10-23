İzmit Körfezi’nde renk değişikliği

İzmit Körfezi’nde denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

İzmit Körfezi’nin belli noktalarında suyun kahverengiye boyandığı görüldü. Deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar duruma anlam veremezken, yıllardır balık tutanlar ise bu manzarayla sık karşılaştıklarını ifade etti. Sudaki renk değişimiyle ilgili henüz net bir tespit yapılmazken, alg patlaması ve gemilerden boşalan kirlilik gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

"Bu kahverengilik sık oluyor"

Yıllardır İzmit Körfezi’nde balık tuttuğunu ve sık sık kahverengi manzarayla karşılaştığını söyleyen Süleyman Gül, "Yaklaşık 4 senedir balık tutmak için bölgeye geliyorum. Denizin bu görüntüsü hoşumuza gitmiyor. Denizi batırıyorlar, kirletiyorlar. Gemiler mi yağ bırakıyor bilmiyorum ama su acayip kirleniyor. Bu kahverengilik sık oluyor, çoğunlukla karşılaşıyoruz. Temiz tutulursa daha güzel olur" dedi.