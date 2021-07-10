banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!

İzmit Körfezi’nde müsilaj etkisini kaybetti

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi’nde, müsilaj etkisini kaybetti. Müsilaj tabakalarının kaybolduğu İzmit Körfezi havadan görüntülendi.

Çevre 10.07.2021, 12:39
İzmit Körfezi’nde müsilaj etkisini kaybetti
banner502

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi’nde, müsilaj etkisini kaybetti. Müsilaj tabakalarının kaybolduğu İzmit Körfezi havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında müsilaja karşı yoğun bir mücadelenin verdiği İzmit Körfezi, temizlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı İzmit Körfezi’nde, müsilaja karşı mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalarla kıyılardaki müsilaj tabakaları büyük miktarda ekipler tarafından toplandı.

Havadan görüntülendi

Yaklaşık 2 gündür ise müsilaj İzmit Körfezi’nde etkisini kaybetti. İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük kıyıları başta olmak üzere tüm İzmit Körfezi’nde müsilaj katmanına rastlanmadı. Eski haline dönen İzmit Körfezi, drone ile havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501