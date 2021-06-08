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İzmit Körfezi’nde deniz salyası seferberliği başladı

Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında, İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele çalışmaları başladı.

Çevre 08.06.2021, 15:57
İzmit Körfezi’nde deniz salyası seferberliği başladı

Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında, İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele çalışmaları başladı.

Yaklaşık 2 aydır deniz salyasının etkili olduğu İzmit Körfezi’nde Marmara Denizi Acil Eylem Planı hayata geçirilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, video konferans aracılığı ile Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik İskelesi’nde gerçekleştirilen programa katılarak deniz salyası seferberliğini başlattı. Mücadelenin başlamasının ardından ilgili devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadeleye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz temizleme araçları su üstünde, dalgıçlar ise su altında temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

“Hep birlikte çalışarak bunu en güzel şekilde tamamlayacağımıza inancımız tam”

Bakan Kurum’un deniz salyası ile mücadeleyi başlattığı programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Eylem planını derhal uygulamaya koyduk. Çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte buradayız. Dalgıçlarımız şu anda temizlik yapıyor. 12 ilçemizde öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahillerde temizlik yapıyor. Özellikle Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın önce atmış olduğu adımlarla birlikte ciddi bir kapasiteye sahibiz. Şu anda 24 tane aracımız denizde müsilaj çalışmalarına devam ediyor. Bakanımızın talimatları ile hazırlıklara devam ediyoruz. Hep birlikte çalışarak bunu en güzel şekilde tamamlayacağımıza inancımız tam” dedi.
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