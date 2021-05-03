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İzmit Körfezi’nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyası, her geçen gün İzmit Körfezi’nde etkisini arttırmaya devam ediyor. Sahilleri kaplayan deniz salyasının boyunu havadan görüntülendi.

Çevre 03.05.2021, 12:58
İzmit Körfezi’nde deniz salyası istilası artarak devam ediyor

Denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyası, her geçen gün İzmit Körfezi’nde etkisini arttırmaya devam ediyor. Sahilleri kaplayan deniz salyasının boyunu havadan görüntülendi.

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, İzmit Körfezi’nde etkisini sürdürüyor. Körfez sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyası, rüzgarın da etkisiyle Başiskele sahillerini kapladı. Denizin yüzeyini büyük oranda kaplayarak kahverengiye boyayan ve balıkçı teknelerinin limanlara hapsolmasına sebep olan deniz salyasının genişleyen etki alanı ise havadan görüntülendi.
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