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İzmirliler yıllardır kara hasret: Kent merkezine kar yağmaması gündem oldu

Yurt genelinde hemen hemen her ilde kar yağışı etkili olurken, İzmirliler bu yılda kara hasret kaldı. Kentin yüksek kesimleri hariç kent merkezine yağmayan kar, sosyal medyada da gündem oldu. Meteoroloji 2’inci Bölge Müdürlüğü ise "İzmir’e önümüzdeki günlerde kar bekleniyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Çevre 26.01.2022, 13:42
İzmirliler yıllardır kara hasret: Kent merkezine kar yağmaması gündem oldu

Yurt genelinde hemen hemen her ilde kar yağışı etkili olurken, İzmirliler bu yılda kara hasret kaldı. Kentin yüksek kesimleri hariç kent merkezine yağmayan kar, sosyal medyada da gündem oldu. Meteoroloji 2’inci Bölge Müdürlüğü ise "İzmir’e önümüzdeki günlerde kar bekleniyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, son günlerde etkisini iyice gösterdi. Özellikle İstanbul’da görülen yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilendi. Ünlü tatil beldeleri olan Muğla ve Bodrum’da bile etkili olan kar yağışı, 29 yıl sonra Antalya’yı da etkisi altına aldı. Türkiye’nin neredeyse her şehrinde etkili olan kar yağışı, bu hafta yalnızca İzmir merkezinde görülmedi. İzmirli vatandaşlar kar görmek için kent merkezine bir hayli uzak olan; Ödemiş, Bozdağ, Tire, Bayındır gibi ilçeler ile Bozdağ ve Spil Dağı’na gitti.

Sosyal medyada gündem oldu: İzmir’i anlatan o karikatür çok paylaşıldı

Öte yandan tüm Türkiye’de etkili olan; ancak İzmir’de görülmeyen kar yağışı, sosyal medyada da gündem oldu. ’Kar soğuğunu İzmirli çekiyor, sefasını diğer iller yaşıyor’ diyen vatandaşlar, İzmirli karikatürist Alper Bulut’un konu ile ilgili karikatürünü paylaştı.

Türkiye haritası üzerinde tüm şehirlerde kar topu oynayarak eğlenen; ancak İzmir’de üşüyen vatandaşı gösteren karikatür çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Peki İzmir’e kar yağışı bekleniyor mu

İzmir’de önümüzdeki günlerde kar yağışı ihtimali olup olmadığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Meteoroloji 2’inci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının beklenmediğinin altını çizdi. Cumartesi günü İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olabileceğini söyleyen yetkililer, İzmir merkezinde soğuk havanın etkili olacağını; ancak yağışlı hava kütlesi bulunmadığı için kar yağışının beklenmediğini bildirdi.

Her yere yağdı, İzmir’e neden yağmadı

Türkiye’nin en ılıman iklimlerine sahip Güney Ege ve Akdeniz illerinde dahi görülen kar yağışının İzmir’de neden görülmediği ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Soğuk havayla birlikte gelen yağışlı hava kütlesi önce Marmara, ardından Ege Denizine ve sonrasında da bir dönüş yaparak Muğla ve Antalya’ya uğradı. İzmir üzerinde, yağışa dönüşebilecek kütle olmadığı için herhangi bir kar yağışı gerçekleşmiyor. Nemli hava kütlesi Ege Denizi üzerinden geçerek Muğla ve Antalya’ya doğru yöneldiği için bize değil o illere kar yağışı getirdi. Bu nedenle İzmir’e kar yağmadı" açıklamasında bulundu.

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