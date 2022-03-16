İzmirliler güne kızıl gökyüzü ile uyandı!

İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu. Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.