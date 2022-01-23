İzmirli çiçekçiler zirai don nöbetinde

İzmir’in Bayındır ilçesinde çiçekçi vatandaşlar, zirai don olayına karşı seralarında soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

Kış mevsiminin etkisini artırdığı günlerde ülke geneline kar yağışlı havalar hakim olurken, Ege Bölgesinde de hava sıcaklıkları eksili derecelere ulaştı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün Ege Bölgesi genelinde zirai don uyarısı vermesinin ardından Bayındırlı çiçekçiler alarmın rengini kırmızıya çevirdi. İzmir genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta sonundan itibaren eksi 5 dereceleri görecek olmasının ardından Bayındırlı çiçekçiler, seralarında bulunan kalorifer sistemlerini çalıştırıp bunun yanı sıra seraların içine soba kurdu.

"100 bin TL zararım var"

Gece boyu serada uyumayan ve nöbet tutan Bayındırlı çiçekçiler bir an olsun çiçeklerin yanından ayrılmıyor. Bayındır’da 10 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Fatma ve Uğur Çeltik çifti, çiçeklerin çocuk gibi ilgi istediğini söyleyerek gece gündüz demeden serada bulunduklarını, soğuk havalarda soba yakarak çiçekleri koruduklarını ve sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Bayındır’da 30 yıldır çiçekçilik işi ile uğraşan Nusret Özkan Torun ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuklarda çiçeklerin üzerini örtmeyi unuttuklarını söyleyerek 100 bin TL zarara uğradıklarını, bu nedenle geceleri serada kalorifer yaktıklarını ve sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Bayındırlı çiçekçiler soğuk havalar devam ettiği sürece seralarında nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Çiçeğin başkenti Bayındır

İzmir’in Bayındır ilçesi, Türkiye’deki önemli çiçekçilik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgedeki vatandaşların büyük bir bölümü geçimini çiçekçilik ile sağlarken, ilçede yetiştirilen çiçekler iç piyasaya sürülmesinin yanı sıra çeşitli ülkelere ihraç da ediliyor.