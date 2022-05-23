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İzmir’in yanan alanları yeşillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı öncesi/sonrası fotoğraflarında, İzmir Seferihisar’da 2009 yılında ve Foça’da 2017 yılında yanan alanlar da yer aldı. Yanan alanların geçen süre zarfında yeşillenmesi umutlandırırken, İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince iki alana toplamda 920 bin adet fidan dikildiğini belirtti.

Çevre 23.05.2022, 09:47
İzmir’in yanan alanları yeşillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı öncesi/sonrası fotoğraflarında, İzmir Seferihisar’da 2009 yılında ve Foça’da 2017 yılında yanan alanlar da yer aldı. Yanan alanların geçen süre zarfında yeşillenmesi umutlandırırken, İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince iki alana toplamda 920 bin adet fidan dikildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde İzmir, Muğla, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya’da geçmiş yıllarda yanan alanların yandıktan sonraki ve mevcut durumlarının fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, İzmir’de 2009 yılının ağustos ayında yanan 956 hektarlık Seferihisar Doğanbey yangını ve 2017 yılının nisan ayında yanan 98 hektarlık Foça Kızıldağ yangını yer aldı. İki alanın yangından sonra ve yakın zamanda çekilen fotoğrafları sevindirdi. İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince, Seferihisar’daki yanan alana 800 bin adet, Foça’daki yanan alana da 120 bin adet fidan dikildiğini ifade etti.

Yangına dayanıklı türler de dikildi

Herhangi bir alan orman yangını neticesinde zarar gördüğünde hemen o alanda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Derince, yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Önce, hangi tür fidanların dikileceği, hangi yöntemle alanın yeşillendirileceği konusunda planlama yapıyoruz. Planlamalar neticesinde sahayı boşaltıyoruz ve fidan dikimi ve doğal gençleştirme yöntemleriyle alanı ağaçlandırıyoruz. Örneğin 2009 yılında Seferihisar Doğanbey’de yangın çıkmıştı. Bu yangın neticesinde 956 hektarlık zarar görmüş alanı hemen boşalttık, sürdük ve 800 bin adet fidan diktik. Şu anda o alan yeşillenmiş vaziyette. Hatta fidanları diktiğimizde onları kaderlerine de terk etmiyoruz. 5 sene boyunca bir çocuk yetiştirme hassasiyetiyle çapalıyoruz, otlarını alıyoruz, üzerine baskı yapan farklı türler varsa onları da kesiyoruz. Kendi biyolojik bağımsızlığına erinceye kadar bakımlarını yapıyoruz. 2017 yılında da Foça Kızıldağ mevkiinde bir yangın oldu. Yangında, 98 hektarlık alan zarar gördü. Aynı şekilde bu yangında da planlamacı arkadaşlarımız faaliyete geçti ve çalışmaları yaptı. Burada değişik türlerde 120 bin adet fidan diktik. Bu fidan dikme çalışmalarını yaparken, bundan sonraki yangınlarda yol kenarından gelebilecek yangınlara da cephe oluştursun diye yangına daha dayanıklı türleri diktik. Böylece hem yangına dirençli ormanlar oluşturuyoruz hem de ormanları eski haline getirmeye çalışıyoruz” bilgisini verdi.

“Vatandaşlarımız siteden görebilir”

Bir alan yandığında, o alanda sadece ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Derince, “Vatandaşlarımız şunu bilsin ki; yanan orman alanlarının 1 santimetrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılamaz. Dolayısıyla yanmış her alan ağaçlandırılıyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün sitesinde de bunu vatandaşlarımız görebilir. Alanın yanmadan önceki hali, yandıktan sonraki hali ve sonrası mevcut. Foça ve Seferihisar örneklerinde olduğu gibi yanan her alanı ağaçlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzun zaman alıyor”

Derince, orman yangınlarını önleme amaçlı da vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Ormanlar ülkemizin akciğerleri. Yangın söndürmekten ziyade önce yangının çıkmaması önemli. Bu da vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde olmamıza bağlı. Dolayısıyla vatandaşlarımız bağ bahçe temizliği yaparken, piknik yaparken, sigara içerken dikkatli olmalı. Bağ bahçe temizliği ateşle yapılmamalı. Yanıcı madde ve yangına sebebiyet verecek izmarit gibi maddeleri gelişigüzel fırlatmamalılar. Pikniklerin de piknik için ayrılmış alanlarda yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız herhangi bir yangın veya duman gördüklerinde 112 veya 177 hatlarından ihbarda bulunabilir. Ormanlarımız çok büyük emekle yetiştiriliyor. Yandıktan sonra eski haline getirmek için uzun zaman gerekiyor.”

Gölet ve havuz uyarısı

Öte yandan helikopterlerin yangın söndürmek için kullandığı gölet ve havuzlara vatandaşların girmemesi konusunda önemli bir uyarıda daha bulunan Derince, “Helikopterlerimizin yangın söndürmede kullandığı gölet ve havuzlar var. Vatandaşlarımız can güvenlikleri açısından kesinlikle bu havuzu kullanmasın. Bu havuzlarımız yüzmeye, serinlemeye dönük müştemilatı olmayan havuzlardır. Can güvenliği açısından çok risklidir. Alanda oluşan yosunlar nedeniyle içerisine giren çıkamıyor ve can kayıpları oluşabiliyor. Öte yandan bu havuzlarımız yüzmek için hijyenik değil. Sadece yangın söndürmek için kullanılan alanlar” sözlerine yer verdi.

Seferihisar yangını

Seferihisar Doğanbey mevkiinde, 10 Ağustos 2009’da başlayan ve 17 saat sonra söndürülebilen orman yangınının izleri silindi. Yanan 956 hektarlık orman alanına kızılçam, fıstık çamı, servi gibi türler ile aromatik bitkilerden oluşan 800 bin adet fidan dikildi.

Foça yangını

Foça ilçesi Kızıldap mevkiinde, 17 Nisan 2017 günü çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümüş, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 50 adet arazöz, 15 adet ilk müdahale aracı, 10 adet su ikmal aracı, 5 dozer, 1 uçak, 200’den fazla personel ile müdahale ettiği yangın, 24 saatte kontrol altına alınabilmişti. Toplam 98 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangından sonra bölgeye 36 bin adet fıstık çamı, 83 bin adet kızılçam, 300 adet akasya ve 100 adet alyantus fidanından oluşan toplam 120 bin adet fidan dikildi. Yanan alanın 27 hektarlık kısmına ayrıca bal ormanı da tesis edildi.

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