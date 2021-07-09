İzmir’in Çernobil’ini yazdı, dünya birincisi oldu

İzmir’in Çernobil’i isimli projesiyle, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini anlatan lise öğrencisi Zeynep Cangı dünya birincisi oldu.

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’ndeki radyoaktif atıklar, dünya gündemine taşındı. 10. sınıf öğrencisi Zeynep Cangı, "radyoaktif atıklar" konusunu işlediği İzmir’in Çernobil’i isimli projesiyle, Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı’na (ICYSS) katıldı. Atıkların insan sağlığına ve çevreye etkilerini anlatan 12 sayfalık makale yazan ve sunum yapan Zeynep Cangı, lise öğrencilerinin; coğrafya, tarih, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi alanlarında araştırmalarıyla katıldığı konferansta dünya birincisi oldu.

Babası Avukat Arif Ali Cangı’nın verdiği mücadeleyle Emrez Mahallesi eski kurşun fabrikasındaki nükleer atıkların varlığından haberdar olan Zeynep Cangı, yarışmayı duyar duymaz bu konuyla yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.

Bölgede radyasyon ölçümü yapan, insanlarla konuşarak alanın fotoğraflarını çeken Cangı, "Uzmanlardan aldığım bilgiler ışığında bu alanın insan sağlığı için çok yüksek riskli bölge olduğunu öğrendim. Makalem ve yaptığım sunumla bu konuyu dünyanın gündemine taşıdım. Ben lise öğrencisi bir yurttaş olarak elimden geleni yaptım. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ‘duran adam’ eylemiyle, babam Arif Ali Cangı ve birçok çevre örgütü temsilcisi alanın temizlenmesi için mücadele veriyor. Umarım herkes üzerine düşeni yapar. Uluslararası arenada bu kadar ilgi gören bir konuya, Türkiye’deki yetkililerin de duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Zeynep Cangı’yla birlikte alanda inceleme yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, "Bu konunun dünyanın farklı ülkelerinden duyulmasını sağlayan Zeynep Cangı’ya teşekkür ediyorum. Lise öğrencisi Zeynep kardeşim, nükleer atıklara nasıl duyarsız kalmıyorsa her yurttaş, her kurum bu sorunun çözümü için elini taşın altına koymalıdır. Çok masum bir isteğimiz var. Yetkili kurumlar harekete geçsin, burası temizlensin" diye konuştu.