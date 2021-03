İzmir’in Çernobil’i: Gaziemir'deki nükleer atık alanı çözüm bekliyor

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin halen temizlenmemesi sebebiyle, bölgeden yükselen zehirli dumanlar çevreye zarar vermeye devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan ve 15 yıl önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tespit edilen, eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki ağır kimyasal ve radyoaktif maddelerin halen temizlenmemesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle son yağışlarla birlikte topraktan yükselen zehirli dumanlar ve çevrede herhangi bir güvenlik önleminin alınmamış olması dikkat çekiyor. Çocukların serbest bir şekilde dolaştığı ve hayvanların bilinçsizce otlatıldığı alan, 15 yıldır çözüm bekliyor.

"Hemen hemen her evde bir kanser hastamız oldu"

Mahalle sakinlerinden Tülay Artagan, "Hemen hemen her evde bir kanser hastamız oldu" diyerek konu hakkında şunları söyledi: "1980 yılından beri burada oturuyorum. Önce saçma fabrikasıydı burası. Sadece koku oluyordu ama gelip geçici oluyordu. Fabrika kapandıktan sonra el altından 2015 yıllarında tekrar atık getirip gömmüşler buraya. O atıklar şimdi her yağmur yağıştan sonra çok hızlı bir şekilde koku veriyor ve çok rahatsız ediyor. Koku akşam başlıyor, sabaha kadar sürüyor. Saat sekiz, dokuza kadar sürüyor bu koku. Duman yer yer başka yerlerden de çıkıyor. Yağmurlu havalarda artış gösteriyor. Biz bu atıkların kaldırılmasını istiyoruz. Biz de diğer insanlar gibi temiz bir havada yaşamak istiyoruz. Gençlerimizin hep özürlü çocukları doğuyor. Her beş aileden birinde bu durum görülüyor"

"Eşim geçen sene akciğerden ameliyat oldu nefes alamıyor"

Bir diğer mahalle sakini Nazmiye Arıcan ise, "Biz buraya 1980 yılında taşındık. Çocuklarım burada büyüdü. Büyük oğlumda bronşit var. Eşim ise geçen sene akciğerinden ameliyat oldu ve nefes alamıyor. Eşimin bu atıktan ötürü hastalandığını düşünüyoruz. Çok koku geliyor. Evin her penceresi soğuk nedeniyle kapalı ancak gene de çok koku geliyor. Yazın ne yapacağımız bilmiyoruz. 10 yıldır bu dumanı ve kokuyu ciğerlerimize çekiyoruz. 10 sene içerisinde kanser hastamız oldu ve mahallede kanser hastalığı çoğaldı" dedi.

"Sabaha kadar uyutmuyor"

Sabah kadar koku nedeni ile uyuyamadıklarını söyleyen Sezen Baldalgıç isimli vatandaş, "Bir haftadır aynı kokuları duyuyorum. Pencere ve kapılarımızı açamıyoruz. Kalp hastası kızım var. Sadece benim kızım değil mahallemizde de hastalarımız var. Kanser hastalarımız var. Selden olsun yağmurdan olsun; bir haftadır biz bu kokuyu çekiyoruz. Yazın da kokusu çok fena oluyor. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz, çünkü bizi sabaha kadar uyutmuyor." diyerek yardım istediklerini dile getirdi.

Eski kurşun döküm fabrikasındaki tehlikeli gerçek ise 2007 yılında ortaya çıkmış, fabrika alanında nükleer çubuklar tespit edilmişti. Atom Enerjisi Kurumu 70 dönümlük arazide radyoaktif ve tehlikeli atık miktarının yaklaşık 100 bin ton olduğunu açıklamıştı.

BAŞKAN ARDA'DAN FLAŞ ÖNERİ; "NÜKLEER TEMALI PARK OLSUN!"

Önceki gün toprağın içten içe yandığı görüntülerle tekrar gündeme gelen İzmir Gaziemir'deki eski kurşun ve döküm fabrikası ile ilgili flaş bir öneri gündeme geldi. Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, nükleer atıkların bulunduğu ve "İzmir'in Çernobili" olarak bilinen alanla ilgili acil önlem alınmasını isterken, "Bizim isteğimiz burasının kamulaştırılarak temizlenmesi ve nükleer temalı bir parka dönüştürülmesi. En azından çevrede yaşayan, yıllardır bu problemle boğuşan insanlarımıza ödül gibi olsun istiyoruz" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Halil Arda, Aktepe-Emrez bölgesinde bulunan nükleer atık sorunundan dolayı bölgede yaşayan insanların sağlığının tehdit altında olduğunu vurguladı. Başkan Arda, “Burası İzmir’in Çernobil’i. Dışarıdan bir madde getiriyorlar. Bu madde Türkiye’de bulunmuyor. Bu madde eski kurşun fabrikasının bahçesinde 2007 yılında bulundu. O yıldan beri de çözüm üretilmiyor. Belki onu getiren fabrika sahibi bile o zamanlar farkında değildir. Yağmurla birlikte oksitlenerek insanların sağlığını tehdit ediyor. Buranın temizlenmesini istiyoruz" dedi.

“GELİN BU CENAZEYİ HEP BERABER KALDIRALIM”

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de dile getirdiğini aktaran Başkan Arda, "İzmir Valisi’ni ziyarete gittiğimizde de buranın temizlenmesi gerektiğini söyledik. Gelin bu cenazeyi hep beraber kaldıralım diyorum. En son İzmir Vali Yardımcısının düzenlediği toplantıda bir araya geldik; ama o da olmadı. Bizim isteğimiz burasının kamulaştırılarak temizlenmesi ve nükleer temalı bir parka dönüştürülmesi. En azından çevrede yaşayan, yıllardır bu problemle boğuşan insanlarımıza ödül gibi olsun istiyoruz. Ama tabii ki karşılık bulamıyoruz. İnşallah bu mücadeleyi yükseltip orasının temizlenmesini sağlarız” diye konuştu.

100 BİN TON TEHLİKELİ ATIK VAR

Gaziemir'in Akçay Caddesi üzerindeki tesis, 1940 yılında kurulmuştu. Aslan Avcı'ya ait kurşun ve döküm fabrikasındaki korkunç gerçek 2007 yılında ortaya çıkmıştı. Fabrika alanında, rastgele etrafa atılmış nükleer çubuklar tespit edilmişti. Olaya el koyan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) 70 dönümlük arazide radyoaktif ve tehlikeli atık miktarının yaklaşık 100 bin ton olduğunu açıklamıştı. Bölgedeki radyasyon miktarının, normal değerin 219 kat üstünde olduğu ifade edilmişti. Ayrıca, büyük miktarda ağır metal atıkların yer aldığı da kayıtlara girmişti.

ÖYLECE BIRAKTILAR...

2010 yılında fabrika kapatılırken, tehlikeli arazinin etrafı da tel örgüyle çevrilmişti. Nükleer atıkların nereden ve nasıl getirildiği tespit edilemezken, 5.7 milyon TL para cezası kesilen şirket daha sonra isim değişikliğine gidip İzmir'in Torbalı İlçesi'nde Heper Metal Döküm Sanayi A.Ş. adıyla faaliyete başlamıştı. Hiçbir devlet görevlisine de yasal işlem yapılmayan nükleer skandalın ardından İzmir'in göbeğindeki ölümcül atıklar öylece bırakılmıştı. 14 yıldır çözüm bekleyen ve etrafındaki evlere, okulda eğitim gören çocuklara zehir solutan atık alanı son yıllarda her yağmurun ardından içten içe yanmaya, tepkimeye devam ediyor.

Tehlike saçan arazideki toprağın içten içten yandığı görüntüleri en son çevreci avukat Arif Ali Cangı gündeme taşımıştı.