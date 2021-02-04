banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

İzmir’in barajlarında yağmur bereketi

İzmir’de su seviyesi hızla düşen barajlar, son yağışlarla birlikte suyla doldu. Kentin en önemli barajlarından olan ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda, kuraklık nedeniyle 3 ay önce ortaya çıkan eski yerleşim kalıntılarının büyük bir kısmı yeniden sulara gömüldü.

Çevre 04.02.2021, 14:24
2
İzmir’in barajlarında yağmur bereketi

İzmir’de su seviyesi hızla düşen barajlar, son yağışlarla birlikte suyla doldu. Kentin en önemli barajlarından olan ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda, kuraklık nedeniyle 3 ay önce ortaya çıkan eski yerleşim kalıntılarının büyük bir kısmı yeniden sulara gömüldü.

İzmir’deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düşmüş, sular altında kalması gereken zemindeki toprak görünmeye başlamıştı. İzmir’in en önemli barajlarından Tahtalı Barajı’nda da, 3 ay önce eski yerleşim kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıkmıştı. Geçen günlerde İzmir’de meydana gelen kuvvetli sağanak yağışta, 2020 yılındaki yağışların yüzde 18’i bir günde yağdı. 14 saatte ise metrekareye 142 kilogram yağış düştü.

Barajlar bir günde doldu

Yağışlarla birlikte Ürkmez Barajı yüzde 100 doldu; Tahtalı, Balçova, Güzelhisar ile Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi de büyük oranda arttı. İzmir’in içme suyunun büyük bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi bir gün içinde yüzde 46,18’den 54,22’ye; Balçova Barajı’nın su seviyesi yüzde 70,86’dan 81,66’ya; Güzelhisar Barajı’nın su seviyesi yüzde 64,89’dan 75,08’e; Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 55,54’ten 70,27’ye çıktı. Tahtalı Barajı’nın su seviyesi 2019’da yüzde 65,29 iken 2020’de yüzde 36,04’e; Gördes Barajı’nın su seviyesi 2019’da yüzde 9,2 iken 2020’de yüzde 4,74’e; Ürkmez Barajı’nın su seviyesi 2019’da yüzde 52,38 iken 2020 yılında yüzde 29,61’e; Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi 2019’da yüzde 49,34 iken 2020’de yüzde 13,36’ya düşmüştü.

Tahtalı Barajı havadan görüntülendi

Öte yandan Tahtalı Barajı havadan görüntülendi. 2020 yılının kasım ayında çekilen görüntülerde, eski yerleşim alanında bulunan cami tamamen ortaya çıkmış, sular altında kalması gereken yerlerde toprak görünmüştü. Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı’nda bulunan camiinin büyük bir kısmının yeniden sular altında kaldığı görüldü.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16