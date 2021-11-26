İzmir’i yağmur ve fırtına vurdu

İzmir’in kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, Dikili ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Dikili ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan ilçede fırtına da etkili oldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir’in kuzey ilçelerinde (Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Karaburun) akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.