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İzmir’e çamur yağdı

İzmir’de rüzgarın Kuzey Afrika’dan taşıdığı tozların yağmur ile birleşmesi ile kente çamur yağdı.

Çevre 18.04.2021, 15:57
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İzmir’e çamur yağdı

İzmir’de rüzgarın Kuzey Afrika’dan taşıdığı tozların yağmur ile birleşmesi ile kente çamur yağdı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları İzmir’de de etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağmurla birleşen toz bulutları, çamurla karışık yağmur yağmasına sebep oldu. Yağan çamur görüş mesafesini ve hava kalitesini de olumsuz etkiledi. Toz bulutlarının etkisinin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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12°
parçalı bulutlu