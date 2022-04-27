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İzmir’deki orman yangınlarına 1 dakikada uyarı: “Akıllı İhbar Sistemi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak orman yangınlarının çıkış aşamasında engellenmesini amaçlayan Akıllı İhbar Sistemi’ni (AİS) devreye soktu. Sitem sayesinde, ormanlardaki en küçük bir duman bile 1 dakika içerisinde yapay zeka ile algılanarak bilgi veriliyor. 14 Nisan’dan bu yana Türkiye’de ilk kez geliştirilen sistem, yüzde 97 oranında başarı sağladı.

Çevre 27.04.2022, 16:13
İzmir’deki orman yangınlarına 1 dakikada uyarı: “Akıllı İhbar Sistemi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak orman yangınlarının çıkış aşamasında engellenmesini amaçlayan Akıllı İhbar Sistemi’ni (AİS) devreye soktu. Sitem sayesinde, ormanlardaki en küçük bir duman bile 1 dakika içerisinde yapay zeka ile algılanarak bilgi veriliyor. 14 Nisan’dan bu yana Türkiye’de ilk kez geliştirilen sistem, yüzde 97 oranında başarı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, orman yangınlarının çıkış aşamasında engellenmesini amaçlayan Akıllı İhbar Sistemi hayata geçirildi. Belediyenin iç kaynakları ile hazırlanan ve Türkiye’de ilk olan sistem, yapay zeka aracılığı ile ormanlardaki en küçük bir dumanı bile 1 dakika içerisinde algılayarak alarmla merkeze bildiriyor. Konum bilgisi ve görüntüyü de canlı olarak aktaran sistem, yangın çıkan bölgeye en yakın itfaiye istasyonuna da ulaşıyor.

Şimdilik ormanların yüzde 46’sını kapsıyor

AİS hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok gururluyum, çok mutluyum. Son 3 yıl içinde çok büyük felaketler yaşadık. Pandemiden depreme; büyük su taşkınlarından hortuma; hatta tsunamiye kadar hepsini yaşadık. İklim krizi, sadece uzak coğrafyalarda yaşanan etkiler yaşatmıyor. Bizim coğrafyamız da artık iklim krizinin sonuçları ile yüzleşiyor. Büyük afetlerle karşılaşmaya başladık. Tsunamiyi Sığacık’ta yaşayacağımızı söyleselerdi güler geçerdik ama yaşadık. Hortum felaketini bir gün bizim de yaşayacağımız söylenseydi gülüp geçerdik ama her an bunlarla yüzleşeceğimiz tehdidini fark ettik. Bu yüzden uzun süredir en öncelikli hedefimiz olarak dirençli kent olmayı hedefimize koyduk. Akıllı İhbar Sistemi, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistem. Yapay zeka kullanılarak İzmir’in orman alanlarının yüzde 46’sına ilk dakika içerisinde müdahale edecek duruma geldik. Yapay zekayı bu kente yerleştiriyoruz. Yaptığımız her şeyle bu kenti dirençli hale getirmeye çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

70 orman yangınından 58’ini doğru tespit etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, sistemin çalışma şeklini anlattı. Yapay zekayı duman saptama sistemi ile birleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bu sistem, şimdiye dek 60 ayrı 70 orman yangınından 58’ini doğru tespit etti. Yüzde 97’lük başarı oranından bahsediyoruz. Bu yapay zeka, sadece orman yangınlarında değil trafik, sel ve su taşkınları gibi konularda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. 14 Nisan’da devreye giren sistem, puslu havaya rağmen dumanı yakalıyor. Dumanı yapay zeka gördüğünde operatör canlı olarak izleyebiliyor. Eğer yangın olduğu anlaşılırsa alarm veriyor ve en yakın istasyondaki kişilere konum bilgisi görüntü bildirimi gidiyor.” İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de “İzmir, yangın konusunda yüksek riskli alan. Yangının ana sebebi ise sigara” diye konuştu.

Yangın söndürme tatbikatı

Konuşmaların ardından yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde İzmirli muhtarlara verilen eğitimin sonunda sertifikalar Başkan Soyer tarafından takdim edildi. Soyer daha sonra hem AİS’in similasyonunu ekrandan izledi hem de muhtarların yangın tatbikatındaki yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Akıllı İhbar Sistemi

AİS, İzmir’deki 12 telsiz kulesinde bulunan ve ormanlık alanların yüzde 46’sını yapay zekâ ile 24 saat izleyen kameralar yardımıyla en ufak bir dumanı dahi anında tespit ediyor. Tespit ettiği görüntüyü, merkezde bulunan AKOM, 112 Çağrı, İtfaiye Merkez 2 ve Belediye Merkez 1 ihbar hatlarındaki yetkililere gönderiyor. Yetkililer, görüntüye ulaşıp alanı canlı olarak izlemeye başlıyor. Eğer şüpheli bir durum varsa, konum belirleniyor ve bölgeye en yakın itfaiye istasyonu devreye giriyor. “Alarm Ver” sinyaliyle merkeze bilgi veriliyor. Sistem, kısa mesaj aracılığıyla bölgedeki muhtarlara da bilgi veriyor. Böylelikle itfaiye yetkilileri ve muhtarlıklar el birliğiyle yangına müdahale etmek için harekete geçiyor.

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