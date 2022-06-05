İzmir’deki çevre dostu okula büyük ödül

Çevre Haftası çerçevesinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen ve ‘Tohum Toplama Projesi’ ile WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfının Türkiye genelinde organize ettiği proje dahilinde, İzmir’de Çevre Dostu 1000 Okul arasında seçilen Konak Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu ilk beş okul arasına girdi. Düzenlenen törende gruba ödüllerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi.

‘Tohum Toplama Projesi’ ile WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfının Türkiye genelinde düzenlediği proje etkinliğine katılarak 96 okulun arasında ilk beşe giren Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu ‘Doğa Öncüleri’, Çevre Haftası çerçevesinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen törende ödüllerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan aldı.

Okul Müdürü Fatih Arslan ile matematik ve Türkçe öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan Doğa Öncüleri Grubu, iklim değişikliği, kuraklık, sürdürülebilir tarım, yerli tohum, ata tohumu gibi konularda bilgi toplayarak ‘Tohum Toplama Projesi’ni başlattı. Okulda bulunan Doğa Öncüsü sınıflar ve öğrenciler, Konak ilçesinde düzenlenen Tohum Toplama Şenliğine katıldı ve sonrasında projeyi geliştirmek için Orman Haftası etkinliklerinde saksı boyama, tohum bombası, tohum çimlendirme, çim adam stantları kurarak, ata tohumunun önemini ve sürdürülebilir tarımı anlattılar. Öğrenciler ayrıca okul çevresinde konunun önemini anlatan broşürler dağıttı, sosyal medya sayfaları üzerinden yaptıkları çalışmaları anlatarak konuya ilgi çekmeyi başardı.

Konak Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu Doğa Öncüleri, topladıkları tohumları İzmir ili Tohum Bankasına bağışlamayı ve ayrıca tohumları çimlendirerek uygulama tarım çiftliklerinde yeşillendirmeyi planlıyor. Doğa Öncülerinin bir diğer hedefi de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın desteği ile projeyi açık alan sınıfında da sürdürmek.