Son Dakika
İzmir’de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
İZMİR'DE YARALI HALDE BULUNAN 35-40 YAŞLARINDAKİ DİŞİ İRİBAŞ DENİZ KAPLUMBAĞASI TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Çevre 03.10.2020, 21:55
3
İzmir’de yaralı halde bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) tedavi altına alındı.
İzmir’in Alsancak semtinde bulunan yaralı 35-40 yaşlarındaki caretta caretta tedavi altına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi iribaş deniz kaplumbağasının İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi. Caretta carettanın dalma problemi yaşadığı ve ilk kontrollerinin ardından DEKAMER’e getirildiği belirtilen açıklamada, “Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor" denildi.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Aston Villa
|2
|6
|7. Arsenal
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Man City
|3
|4
|11. Newcastle
|3
|4
|12. West Ham
|3
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|5
|8
|2. Villarreal
|5
|8
|3. Valencia
|4
|7
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Barcelona
|2
|6
|7. Sevilla
|2
|6
|8. Real Betis
|4
|6
|9. Cádiz
|4
|6
|10. Granada
|3
|6
|11. Atletico Madrid
|3
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Huesca
|5
|4
|15. Elche
|3
|4
|16. Levante
|3
|3
|17. Osasuna
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1