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İzmir’de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

İZMİR'DE YARALI HALDE BULUNAN 35-40 YAŞLARINDAKİ DİŞİ İRİBAŞ DENİZ KAPLUMBAĞASI TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Çevre 03.10.2020, 21:55
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İzmir’de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir’de yaralı halde bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) tedavi altına alındı.

İzmir’in Alsancak semtinde bulunan yaralı 35-40 yaşlarındaki caretta caretta tedavi altına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi iribaş deniz kaplumbağasının İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi. Caretta carettanın dalma problemi yaşadığı ve ilk kontrollerinin ardından DEKAMER’e getirildiği belirtilen açıklamada, “Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor" denildi.

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