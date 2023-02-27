İzmir’de vapur seferleri normale döndü

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, dün akşam saat 22.00 itibarıyla tüm vapur seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İZDENİZ’den yapılan açıklamaya göre, tüm seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.