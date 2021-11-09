İzmir’de sis etkili oldu

İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan sis, drone ile görüntülendi. Kentte zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü gözlendi.

İzmir’in çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü gözlenirken, İzmir’in sis altındaki genel görüntüsü, kentin en yüksek noktalarından olan Kadifekale mevkiinde havadan görüntülendi.

Kentin simgesi olan Saat Kulesi’nin de bulunduğu Atatürk Meydanı sis altında görüntülenirken, körfez üzerinde meydana gelen yoğun sis de görüntülere yansıdı.