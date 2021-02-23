İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu

Yeni Foça Mahallesi'ndeki plajda çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Kıyıya vuran yavru balıkları gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu. Bazı vatandaşlar, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia ederken, bazı vatandaşlar ise kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle yavru balıkları denize dökmüş olabileceğini iddia etti.

Yeni Foça Mahallesi sakinlerinden Mustafa Öngen, “Korona olduğu için yaz kış buradayım. Fakat ilk defa böyle bir durum gördük. Tedirgin olduk. Buradaki çöpçülerin anlattığına göre ölenleri satamayacakları için gırgırlardan küçük balıkları denizlere atıyorlarmış. Böyle küçük küçük balıkları da tuttukları zaman balıkların da nesli tükeniyor" dedi.



Foça ilçesinde yaşayan Feyzi Bakaye isimli vatandaş da, balıkçı teknelerinin ağlarına takılan küçük balıkları denize atmaları nedeniyle karaya vurduklarını söyledi. Bakaye, "Çoğu kopez balıklar. Ufak balıklar avlanma yasağının altındaki, normal santiminin altındaki balıklar. Ceza yememek için bunları temizliyorlar. Balıkları açıktan atıyorlar, poyrazla karaya geliyor. Bu olay zehirlenme değil, büyük balık kovalaması da değil. Sabah saatlerinde sahilin tamamında balıklar vardı. İnsanlar da ne olduğunu bilmediği için 'acaba sahilde zehirlenme mi var?' diye soruyorlar. Zehirlenme falan değil bu. Denizin dibini sıyırıyorlar, başka da bir şey değil" diye konuştu.