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İzmir’de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
İzmir’de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Çevre 24.08.2022, 18:41
İzmir’de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Öte yandan, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni su bastı, hastalar zor anlar yaşadı.
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hafif yağmur
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