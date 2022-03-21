İzmir’de 6 bin 35 adet fidan toprakla buluştu

İzmir’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 6 bin 35 adet fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi yakınlarında düzenlenen etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, sivil toplu kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri, orman köylüleri, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“Toprakların boş kalmaması için ağaçlandırmalarımızı yapıyoruz”

Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Dünya genelinde ormanların faydaları konusunda toplumları bilgilendirmek ve doğa bilincini aşılamak amacıyla Avrupa Tarım Federasyonu ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Organizasyonu, 21 Mart tarihini Ormancılık Günü ve Haftası olarak ilan etmişti. Bütün dünyada bu hafta Ormancılık Haftası olarak kutlanıyor. Türkiye, ağaçlandırma bakımından Avrupa’da birinci, Dünya’da ise dördüncüdür. Orman varlığını artıran ülkeler arasında da Avrupa’da birinci, Dünya’da da altıncıdır. Türkiye’de ve İzmir’de toprakların boş kalmaması için ağaçlandırmalarımızı yapıyoruz. Bugün de burada 6 bin 35 adet fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Derince’nin konuşmasının ardından öğrenciler, orman ve ağaç konulu şiirlerini okudu. Ardından 6 bin 35 adet fidan, 40 dekar alanda toprakla buluşturuldu.