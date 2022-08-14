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(ÖZEL) Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar
İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem
İzmir’in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.
Çevre 14.08.2022, 06:40
İzmir’in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.