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İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.

Çevre 14.08.2022, 06:40
İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Menderes ilçesi Kuşadası Körfezi açıklarında, saat 06.24’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.

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