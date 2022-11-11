İzmir’de 42 bin fidan toprakla buluştu

İzmir’de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” temasıyla fidan dikme etkinliği yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11’de başlayan programda, İzmir genelindeki 31 lokasyonda toplamda 42 bin 200 fidan toprakla buluştu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bornova ilçesine bağlı Yakaköyü’nde fidan dikme etkinliği düzenledi. Türkiye’nin 81 ilinde saat 11.11’de eş zamanlı olarak başlayan etkinlikte, “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” temasıyla il genelindeki 31 farklı lokasyonda toplamda 42 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Vali Köşger, “Dünyanın en güzel vatan köşelerinden birisi yüzde 30’u ormanlarla kaplı ve bu güzel yurdu daha da güzelleştirmek için hep birlikte gayret etmemiz lazım” dedi.

“Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmalıyız”

Son 20 yılda İzmir’de 105 bin 527 hektar alanın ağaçlandırıldığını ve 154 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Köşger, "Son 5 yılda sadece İzmir’de 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu çok önemli bir şey. Ülke nüfusunun neredeyse iki katı kadar fidanı İzmir’de toprakla buluşturduk. Son zamanlarda aldığımız tedbirlerle çok şükür İzmir’de büyük yangınlar olmuyor; olmaması için hep birlikte gayret edip ormanları gözümüz gibi korumamız lazım. Bu güzel ülkenin en güzel süsü, geleceğimiz, sağlığımız ve bu topraklara kök saldığımız nişanemiz ormanlarımız, ağaçlarımızdır" dedi.

“Orman teşkilatı olarak gece-gündüz çalışıyoruz”

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince de, “Orman teşkilatı olarak ülkemizde orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar gece-gündüz demeden devam ediyor. Bu başarımız Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 5 yılda bir hazırlanan küresel orman kaynaklı değerlendirmesi raporunda ortaya konmuştur. 2015 yılında ülkemiz, orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada 46’ncı sıradayken, 2020 yılındaki raporda 22’nci sıraya yükselmiştir. Aynı raporda Türkiye, dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da birinci, dünyada 6’ncı sırada yer almıştır. Genel müdürlük olarak öncelikli hedeflerimizin biri, ülke topraklarımızın yüzde 30’unu ormanlarla kaplamaktır. Bu hedef doğrultusunda bu yıl sonuna kadar ülkemizim dört bir yanında 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

"Ormanları korumak tüm vatandaşlarımızın görevidir"

19 yıllık süreçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak toplamda 123 bin 399 hektar alanı ağaçlandırdıklarını belirten Derince, sözlerine şöyle devam etti:

"300 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Bölge Müdürlüğü olarak her yıl ortalama 8 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şu an bulunduğumuz Yakaköyü Arapalan mevkiinde 4 hektarlıktık alanda 5 bin adet kızılçam ve defne fidanı toprakla buluşacaktır. Ormanın var olduğu yerlerde orman yangınları da kaçınılmazdır. Ormanları oluşturmak, geliştirmek sadece orman teşkilatının görevi değil tüm vatandaşlarımızın görevidir."

Öte yandan, konuşmaların ardından protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.

Etkinliğe; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Kaymakamı Fatih Genel katıldı.

Aynı zamanda etkinliğe Ege Üniversitesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri ve TEMA Vakfı üyeleri de katıldı.

Orman yangınlarının bilançosu ağır olmuştu

Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de gerçekleşen orman yangınlarının bilançosu ağır olmuştu. 20 Ağustos 2019 tarihinde Karabağlar, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan yangın, üç günde kontrol alınabilmiş ve 5 bin hektarlık alan kül olmuştu.

Yine 25 Temmuz 2017’de Bayındır ilçesinde çıkan yangın, 30 saat sonra kontrol altına alınabilirken, 750 hektarlık alan yangında zarar görmüştü. Çeşme ilçesinde ise 19 Temmuz’da çıkan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim olmuştu.