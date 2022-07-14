banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Maribor, Shakhtyor Soligorsk’u 2 golle geçti
Maribor, Shakhtyor Soligorsk’u 2 golle geçti
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.

Çevre 14.07.2022, 08:11
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.

Yorumlar (0)
21°
açık