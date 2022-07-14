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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.
Çevre 14.07.2022, 08:11
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.