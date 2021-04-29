İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde eğitimlerine başlanılan gönüllü ateş savaşçıları, düzenlenen tatbikatta profesyonel yangın ekiplerine taş çıkarttı.

İzmir’de orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev almak için başvuran duyarlı vatandaşlar arasından sağlığı ve fiziki durumları yerinde olanlar seçilerek, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Gönüllü vatandaşlara ’Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri’ sertifikası da veriliyor. Kemalpaşa ilçesi Karabel Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Yukarı Kızılca köyü sakinlerinden oluşan 15 kişilik gönüllü ekibi gayretli bir şekilde eğitimlerini sürdürdü. Yukarı Kızılca Köyü Muhtarı ve aynı zamanda gönüllü yangın ekibinin başı olan Mehmet Çoban, erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların köylüleri de tehdit edeceğini ifade ederek, "Orman bize oksijen verir, hayat verir, yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de köylerine davet eden Muhtar Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil, ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuz davranışlara da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli her durumu jandarma ile Karabel Orman İşletme Şefliğine bildirdiklerini sözlerine ekledi

Eğitimleri ve tatbikatları yöneten İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt ise, İzmirlilerin eskiden beri ağaca ve ormana çok duyarlı olduklarını, sürekli kendilerine orman yangınlarında ön saflarda görev almak için taleplerin geldiğini söyledi. Akkurt, bu yoğun talepler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir yönetmelik hazırladığını belirterek, bu yönetmelik kapsamında gönüllülere eğitimler verdiklerini, şu ana kadar 121 kişiyi bulan gönüllülerin peyderpey eğitimlerine devam edildiğini söyledi.