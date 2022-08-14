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(İZMİR) İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre 14.08.2022, 06:35
(İZMİR) İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24’de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.

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