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(İZMİR) İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem
İzmir’in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre 14.08.2022, 06:35
İzmir’in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24’de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.