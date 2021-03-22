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İzmir barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı

İzmir’de, son yağışlarla birlikte kentteki barajların su seviyesi iyice yükseldi.

Çevre 22.03.2021, 12:49
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İzmir barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı

İzmir’de, son yağışlarla birlikte kentteki barajların su seviyesi iyice yükseldi.

İzmir’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla, kent genelindeki barajların doluluk oranı arttı. Dünya Su Gününde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) resmi internet sitesinden alınan verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 70’e ulaştı. Yine Balçova Barajı yüzde 82.25, Ürkmez Barajı 91.89, Güzelhisar Barajı 85.92, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 75.18 doluluk oranıyla dikkat çekti. 2020-2021 karşılaştırmasına göre ise bu yıl bütün barajların daha çok su aldığı rakamlara yansıdı.
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