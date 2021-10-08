İvrindi Çukurlar Barajı 3 bin 580 dekar tarım alanını kapsayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir’de yapımı süren İvrindi Çukurlar Barajı’nın tamamlandığında milli ekonomiye yılda 7 milyon 684 bin 422 TL katkı sağlaması bekleniyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, yaşam standardını yükselttiği için göçü de önlüyor. Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

“3 bin 580 dekar tarım alanını sulamaya açılacak”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İvrindi Çukurlar Barajı sulaması inşaatının bitirilmesi ile toplam 3 bin 580 dekar tarım alanın sulamaya açılacağını belirtti. Projenin yüzde 42’lik kısmının tamamlandığını aktaran Yıldız, “22 kilometrelik HDPE borunun 9 kilometresi döşenmiştir. Sulamaya açılacak alanlarda imalatlar hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 7 milyon 684 bin 422 Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.