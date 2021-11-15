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İtfaiyeden ’kış’ uyarıları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların sobayı kurmadan önce baca temizliğini mutlaka yaptırmaları gerektiğini kaydeden Kızılkan, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı olarak, akşam 10’dan sonra sobaya kömür atılmaması gerektiğini dile getirdi.

Çevre 15.11.2021, 11:20
İtfaiyeden ’kış’ uyarıları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların sobayı kurmadan önce baca temizliğini mutlaka yaptırmaları gerektiğini kaydeden Kızılkan, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı olarak, akşam 10’dan sonra sobaya kömür atılmaması gerektiğini dile getirdi.

Kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların ısınma ihtiyacı gün yüzüne çıktı. Soba kullanan vatandaşlar sobayı yakmaya başlarken, doğalgaz kullanan vatandaşların kaloriferleri de yanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, vatandaşlara hem soba hem doğalgaz hem de elektrikli battaniye kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.

Kızılkan, doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini dile getirerek, “İklimlere bağlı olarak mevsimsel durum sonbahar ve ilkbahar dönemleri özellikle elektrikli ısıtıcıların ön plana çıktığı dönemler olarak karşımıza çıkarken, ilerleyen dönemlerde kışın kendini hissettirdiği ortamda artık kalorifer ve doğalgaz yakmanın yanı sıra katı soba kullanımının ön plana çıktığını görmekteyiz. Birinci derecede doğalgaz kullananlara şunu söylüyoruz. Doğalgaz havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini, doğalgaz sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını rica ediyoruz. Bunu yanı sıra elektrikli ısıtıcıların kullanımında herhangi bir arıza veya teknik bir sorun olduğu zaman bunları kullanma konusunda ehil kişiler tarafından tamir ve tadilatını yapılmasını, bir fişe birden fazla elektrikli cihazın bağlantısının yapılmamasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca, yatarken özellikle fişe takılı herhangi bir cihaz bırakmamalarını, telefon şarjının da kendileri ayaktayken yapmalarını rica ediyoruz. Bir ayrıntı olarak elektrikli battaniyelerin fişlerini takılı olarak bırakıp yatmamalarını da vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Bu ciddi anlamda elektrikten kaynaklı sıkıntılar olarak ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Vatandaşların soba kurmadan önce baca temizliğini yapması gerektiğinin altını çizen Mustafa Kızılkan, “Katı yakıt kullanılan sobalarda ise baca temizliğinin mutlaka soba kurulmadan yapılmasını, sobayı kurarken bağlantılarını kontrol etmelerini, sobayı yakma işlemine geçtiklerinde ise özellikle üstten yakmayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra en çok karşılaştığımız sıkıntılar ise soba tutuşturma esnasında kolonya, tiner ve benzin gibi hızlı yanıcıların kullanılmasına bağlı olarak ani parlamalar ve patlamalar ile karşılaşıyoruz. Bunun yerine kağıt ile üstten tutuşturmayı tavsiye ediyoruz. Özellikle akşam 22’den sonra ve rüzgarlı havalarda ise 21.30’dan sonra sobaya kömür atmalarını, mevcut ısıyla devam etmeleri, özellikle karbon monoksit zehirlenmelerine karşı bir tedbir olarak halkımızın uygulayacağı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

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