İtfaiyeden ’baca temizliği’ uyarısı

Sinop Türkeli Belediyesi İtfaiye Amiri Abdullah Göçer, son günlerde yaşanan baca yangınlarına karşı uyardı.

Abdullah Göçer yaptığı açıklamada, son günlerde sıkça yaşanan baca yangını olaylarına ilişkin uyarılarda bulundu. Göçer, meteorolojik değişkenlik gösteren havalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve sosyal sorumlulukların olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Baca çıkışları, aşırı rüzgârlara karşı tedbir için, en az çatı mahyasının üstü seviyesinde olmalı. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun, baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak, can güvenliği tehlikeye atılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalıdır. Baca temizliğinde, bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve bu bacaların yılda en az 2 kez, yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekiyor. Yasalarımıza göre bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumlu bulunuyor. Bacanızda sorun çıktığında Acil durum numarası (112) aranmalı."