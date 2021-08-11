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İtfaiyeden 4 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 apartmanın arasından geçen eski kanalizasyon hattına düşen yavru kedi, itfaiyenin 4 saatlik operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Çevre 11.08.2021, 12:50
İtfaiyeden 4 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 apartmanın arasından geçen eski kanalizasyon hattına düşen yavru kedi, itfaiyenin 4 saatlik operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Erdemli Merkez Mahallesi’nde 2 aparmanın arasındaki eski kanalizasyon hattından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli İtfaiye grup amirliği ekipleri önce kedinin yerini belirledi. Ardından da zorlu bir çalışma başlatıldı.

Beton blokta delik açıldı

Kanalizasyon çevresindeki beton blokta yaklaşık 4 saat süren çalışmayla itfaiye erinin girebileceği büyüklükte bir delik açıldı. 3 gün kaldığı kanalizasyonda korkup hırçınlaşan yavru kedi, açılan delikten içeri giren itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyenin yavru kediyi kurtarmasıyla mahalle sakinleri de büyük sevinç yaşadı.

Mahalle sakinleri 3 gündür ortalarda görünmeyen yavru kediyi düştüğü yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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