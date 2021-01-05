Son Dakika
Vali Masatlı: “Kooperatiflerimiz, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamaları açısından da büyük önem taşımakta”
İtalya’da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı
İtalya’nın Bolzano kentinde bulunan Hotel Eberle, bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeni ile yıkıldı.
Çevre 05.01.2021, 20:58
5
İtalya’nın Bolzano kentinde bulunan Hotel Eberle, bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeni ile yıkıldı.
İtalya’nın Bolzano kentinde bir dağ yamacında yer alan Hotel Eberle, meydana gelen heyelan sonucu yıkıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, otelde çalışanların olma ihtimali üzerine enkazda arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yetkililer, korona virüs salgını nedeni ile otelin müşterilere kapalı olduğunu ifade etti. Heyelan sonucu can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları, ise otelin yerel saatle 15.00 sularında heyelan altında kalarak büyük ölçüde hasar gördüğünü ifade etti.Bölge, son haftalarda mevsim ortalamasının üzerinde yağış alıyordu. Otelin yakınlarından geçen Sant’Osvaldo yürüyüş parkuru yaşanan heyelanlar nedeniyle bir süre önce kapatılmıştı.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü