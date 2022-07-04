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İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

İtalya’da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri’ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi.

Çevre 04.07.2022, 22:59
İtalya’da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

İtalya’da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri’ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi.

İtalya’da son 70 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Hükümet, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan Po Nehri’ni çevreleyen Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgelerinde kuraklık nedeniyle OHAL ilan etti. Hükümet, söz konusu bölgelere ayrıca 36,5 milyon euro yardıma onay verdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler’deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.

Draghi, kuraklıkla mücadele içim komisyon kurmayı düşünüyor

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi’nin hükümetin korona virüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi.

Su kullanımına kısıtlama

Veneto’daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya’nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı.

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