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İsviçre’deki Emme Nehri taştı

İsviçre’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Emme Nehri taştı.

Çevre 05.07.2022, 18:32
İsviçre’deki Emme Nehri taştı

İsviçre’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Emme Nehri taştı.

İsviçre’deki Emme Nehri’nin etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu sel meydana geldi. Bern, Lucerne ve Obwalden kantonları selden etkilenirken, birçok ev ve işyerini su bastı. Bern kantonu tarafından, Emme Nehri boyunca uzanan bölge için sel uyarısı yayınlanarak, halktan bu alanlardan uzak durmaları istendi.

Emmental Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kemmeriboden-Bad Otel’e su basması sonucu tahliye edildiği ve otel personeli ve misafirlerin Schwand’da bir çiftliğe yerleştirildiği aktarıldı.

Yaşanan sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

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