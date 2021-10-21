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İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara anbean yansıdı

Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü anlar ise cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Çevre 21.10.2021, 15:10
İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara anbean yansıdı

Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü anlar ise cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Olay Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde meydana geldi. Şiddetli yağmurlarla beraber kayan toprak istinat duvarının arkasında birikti. Bir süre toprağı tutan duvar daha fazla dayanamayarak önce üst kısmı çöktü. Yolun üst kısmında olan çökmeyi kayıt altına almak isteyen vatandaş, kayda girdiği sırada ise diğer kısımlar çökmeye başladı. O anları anbean kaydeden vatandaş korku dolu anlar yaşarken, duvarın domino taşı gibi çökme anı ise kayıtlarına yansıdı.

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