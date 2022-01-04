İstavrit balıkçıların yüzünü güldürdü

Zonguldak’taki istavrit yoğunluğu hem balıkçıların hemde vatandaşların yüzünü güldürdü.

Zonguldak’ta hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar umudunu istavrite bağladı. Dün gece denize açılan balıkçılar onlarca kasa istavritle karaya geldi. İstavrit tezgahlarda kilosu 20 TL’den satışa çıkarıldı. Vatandaşların da istavrite ilgi göstermesi balıkçı esnafını memnun etti. Öte yandan balıkçılar bu sezonu istavritle kapatmayı hedefledikleri söyledi.

Balık hali esnafı Oktay Ertürk, “İstavrit bu sene çok. Şu anda 20 TL en ucuz istavrit. Hamsiyi unuttum gibi birşey. Palamut zamanı geçti. En iyi istavritle mezgit. İstavrit geçen sene olmadı bu sene oldu. Boyları da kurtarıyor. İstavrite ilgi de var. Şu anda en ucuz balık. Sezonu istavrit ve mezgitle kapatırız” dedi.