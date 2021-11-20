İstanbul’un yanı başındaki kayak merkezinde kar yağmaya başladı

Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’de gece saatlerinde kar etkili oldu. Kartepe’de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.

Havaların soğumasıyla kış turizminin merkezi haline gelen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Karın yağmasını fırsat bilen vatandaşlar ise hafta sonunun tadını kar ile çıkarttı. İstanbul ve Sakarya’dan gelen öğrenci ve aileler kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

“Her kış fırsat buldukça Kartepe’ye geliyoruz”

Özbekistanlı olduğunu söyleyen öğrenci Abdurrahim Subanow, “Bir senedir Türkiye’deyim. Üniversite için Sakarya’ya geldim. Her kış fırsat buldukça Kartepe’ye geliyoruz. Bugünde kar olduğunu görünce Sakarya’dan buraya geldik. Hava çok temiz” dedi.

“Kartepe’yi görmek istedik”

İstanbul’dan ailesi ile birlikte Kartepe’ye geldiğini söyleyen Yahya Kaptan, “Şuan çok soğuk bir hava yoka ama yukarılara çıkınca soğuk olacağını düşünüyorum. Daha önce Bursa Uludağ’a gitmiştim. Bu seferde Kartepe’yi görmek istedik. Aile kahvaltısı, aile gezintisi yapacağız. Akşama burada kalacağız. Ormanya’yı da bir ziyaret edeceğiz” diye konuştu.