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İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu

Masmavi denizde adeta dans edercesine yüzen yunuslar, İstanbul’da daha sık görülmeye başlandı. Tarihi yarımada manzarası ile birlikte yunusların suyun üzerinde yüzdüğü o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 03.10.2021, 10:30 03.10.2021, 10:45
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu

Masmavi denizde adeta dans edercesine yüzen yunuslar, İstanbul’da daha sık görülmeye başlandı. Tarihi yarımada manzarası ile birlikte yunusların suyun üzerinde yüzdüğü o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde yüzen yunus balıkları görenlerin içini ısıtıyor. Suyun üzerinde zıplarcasına yüzmeleri, gemilerle yarışmaları ve insanlara yakın olması ile bilinen yunus balıkları havadan drone ile görüntülendi. Cankurtaran sahili açıklarında görüntülenen yunuslar, İstanbul tarihi yarımada manzarası ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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