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İSTANBUL’UN KÖPRÜLERİ MOR RENKLE IŞIKLANDIRILDI

İstanbul’un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için mor renk ile aydınlatıldı

Çevre 09.02.2021, 10:05
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İSTANBUL’UN KÖPRÜLERİ MOR RENKLE IŞIKLANDIRILDI

8 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü epilepsili bireylerin karşılaştıkları ön yargılara dur demeyi hedefleyen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası için mor ışıklandırıldı. 

Epilepsiyle ilgili toplumdaki yanlış bilinenlere dikkat çekmeyi amaçlayan Türk Epilepsi ile Savaş Derneği beş yıldır Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nı hayata geçirerek toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor.

Dünya Epilepsi Günü’nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor renkle aydınlatılarak ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon epilepsili bireyin evlenmekten çalışmaya kadar sosyal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek hedeflendi.

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nden destek çağrısı

Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın bu yılki mottosu ‘#NeAlakasıVar!’.  ‘Epilepsinin okuyamamakla, çalışamamakla, iş hayatında başarılı olamamakla, evlenememekle, çocuk sahibi olamamakla ve bulaşıcılıkla #NeAlakasıVar!’ ana mesajlarını veren Türk Epilepsi İle Savaş Derneği toplumdaki herkesi de destek olmaya çağırdı.

Epilepsili Bireyler İçin Ön Yargılara Savaş Açıldı

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü’nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası bu yıl beşinci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarına göre; ülkemizde hala 5 milyon vatandaşımız  epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1’i ‘İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ diyor. Her 5 kişiden 2’si  yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inanan hala 3 milyon kişi bulunuyor. Her 2 kişiden 1’i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını bilmiyor.

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.

Mor Gözlük Filtre Linki: https://www.instagram.com/ar/243547883943259/

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