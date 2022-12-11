İstanbul’u lodos, Kadıköy’ü kırmızı yosunlar vurdu

İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.