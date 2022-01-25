İstanbul’u çevre iller kurtaracak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yanı başında kar felaketi yaşayan İstanbul’a Tekirdağ merkezden kar küreme aracı gönderdi.

Yoğun kar yağışı sonrasında hayatın felç olduğu İstanbul’a Tekirdağ’dan yardım gecikmedi. Birçok aracın mahsur kaldığı ve ilerleyemediği, ayrıca valilik kararıyla araçların giriş yapamadığı İstanbul’a Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in talimatlarıyla kar küreme aracı gönderildi.

Kar küreme aracı gece saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken, onlarca tırın yolda mahsur kaldığı görüldü.