Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100159
ALTIN
384.274
DOLAR
6.9620
STERLİN
8.4960
EURO
7.5235

İstanbullular güne sisle uyandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Tarihi Topkapı Surları ve Süleymaniye’den görüntülenen sis, işe giden vatandaşları ise olumsuz etkiledi.

İstanbullular güne sisle uyandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Tarihi Topkapı Surları ve Süleymaniye’den görüntülenen sis, işe giden vatandaşları ise olumsuz etkiledi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:33
2005 Okunma
İstanbullular güne sisle uyandı!

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis, işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde, E-5 Karayolu'nda ve Süleymaniye'de de etkili oldu. Galata Kulesi ve Boğazı etkisi altına alan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, işe giden vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkili oldu. Görüş mesafesini olumsuz etkilediği görüldü.


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ölümcül tehlike erken hortladı
Ölümcül tehlike erken hortladı
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Antalya’da sağanak yağış
Antalya’da sağanak yağış
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi
İstanbul'da koronavirüs değişimi
İstanbul'da koronavirüs değişimi

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim