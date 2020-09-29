İstanbul’daki hava olaylarının sebebi ne?

İstanbul’da yüksekliği 10 kilometreyi geçen Cumulonimbus bulutları gök gürültülü sağanak dolu yağışına neden oldu. Marmara denizinde sabah saatlerinde oluşmaya başlayan ve öğle saatlerinde güçlenen hücreler karaya doğru ilerleyerek ağırlıklı olarak Avrupa yakası olmak üzere dolu, fırtına, gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri oluşturdu. Dudullu/Ümraniye çevresinde ise mezosiklon oluştuğu görüntülere yansıdı.

Uzmanlar, bulut içindeki dikine hareketlerin uzunluğunun ve çok soğuk seviyelere erişmesinin, yer yüzeyindeki sıcak havanın, dolu oluşumunu tetiklediğini ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyeni atmosfer bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise iklim olayına soğuk cephe önündeki sıcak, nemli ve kararsız havayı yukarı kaldırması sonucu oluştuğunu söyledi.

SOĞUK CEPHE NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, soğuk cephe oluşumunu şöyle anlatıyor:

* Hareket etmekte olan bir soğuk hava kütlesinin önündeki sıcak hava kütlesinin altına doğru girerek onu yukarıya itmesi veya onunla yer değiştirmesi sırasında iki farklı hava kütlesi arasında oluşan cephe.

SOĞUK CEPHE NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, soğuk cephe oluşumunu şöyle anlatıyor:

* Hareket etmekte olan bir soğuk hava kütlesinin önündeki sıcak hava kütlesinin altına doğru girerek onu yukarıya itmesi veya onunla yer değiştirmesi sırasında iki farklı hava kütlesi arasında oluşan cephe.

* Genellikle soğuk cephe geçişinde, sıcaklık ve nem oranı düşer, basınç artar ve rüzgar kırılması gözlenir (Kuzey yarımkürede güneybatıdan kuzeybatıya doğru rüzgar yön değiştirir.)

* Yağış genellikle cephe üzerinde veya gerisinde dar bir alandadır. Hızlı hareket eden bir sistemdir. Cephe önünde squall hattı oluşur. Cephe eğimi, diğer cephelere göre daha diktir.