İstanbul’da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Şehrin bazı noktaları yoğun sise gömüldü. Çamlıca Tepesi’nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan yoğun sis birçok noktada görüş mesafesini düşürdü. Bazı vapur seferleri iptal edilirken, trafik ise sis sebebiyle yüzde 60’a ulaştı. Anadolu Yakası’nda Çamlıca Tepesi’nde ise yoğun sis sebebiyle kartpostallık görüntüler oluştu.